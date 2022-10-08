«Нефтехимик» одержал 6-ю победу подряд. Гарипов играл во всех матчах

Теги Нефтехимик Автомобилист КХЛ Олег Леонтьев Эмиль Гарипов Хоккей

«Нефтехимик» продлил победную серию в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Олега Леонтьева обыграла «Автомобилист» (4:3).

Таким образом, нижнекамский клуб одержал шестую победу подряд после 10 поражений кряду на старте сезона.

Ранее «Нефтехимик» обыграл «Сибирь» (2:1 ОТ), «Металлург» (6:5), «Трактор» (2:1), «Барыс» (2:1) и «Динамо» (3:2 Б).

Во всех последних шести матчах место в воротах нижнекамцев занимал Эмиль Гарипов, перешедший в команду из «Трактора».

В матче с «Автомобилистом» голкипер отбил 36 бросков из 39.

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