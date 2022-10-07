Чивилев о победах «Нефтехимика»: «Не хватало везения и хладнокровия. Когда выиграли у «Сибири», гора упала с плеч, мы на победной волне»

ответил на вопрос о причинах победной серии «Нефтехимика».

Нижнекамская команда обыграла московское (3:2 Б) и продлило победную серию до пяти матчей.

– Встречались две молодые и агрессивные команды. Получился интересный хоккей. Зрителям, думаю, что этот матч понравился.

– Прокомментируй момент, когда мы пропустили первую шайбу. Что там случилось?

– Думаю, я там должен был подсказать Эмилю Гарипову, чтобы он оставил мне шайбу, а не играл в нее.

В итоге получилось небольшое недопонимание – и гол в наши ворота. Завтра на собрании посмотрим видео, разберем этот момент. Думаю, такого больше не повторится.

– Как думаешь, за счет чего пришли победы?

– Думаю, нам просто не хватало везения, а где-то хладнокровия в тех матчах, когда у нас была неудачная серия.

Когда выиграли у «Сибири» в овертайме, то просто гора с плеч упала, и мы сейчас на такой победной волне. Пусть она продолжается дольше.

– Ты с Андреем Белозеровым и Михаилом Назаровым от матча к матчу набираете очки. Нашли взаимопонимание?

– Да, у нас неплохое взаимопонимание. Думаю, что мы будем только прибавлять, – сказал нападающий .

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