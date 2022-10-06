Алексей Кудашов: «Нужно отдать должное «Нефтехимику» – сыграли очень самоотверженно. «Динамо» надо забивать «5 на 3»

высказался после поражения от (2:3 Б) в серии буллитов.

– Несмотря на то, что матчи идут так часто, встреча получилась быстрой. Была равная, агрессивная игра с обилием моментов, где были и штанги, и скорость. Неслучайно она закончилась в серии буллитов.

– Буллиты – это лотерея или мастерство?

– Здесь очень много нюансов – и мастерство, и психология, и удача.

– Чего не хватило команде, чтобы продолжить победную серию?

– Вы же видели. Да и я же уже сказал, что там и штанги были. Забили бы гол – тогда бы выиграли.

Это если просто, но если копать глубже, там очень много нюансов: за счет чего можно забить и как. Тем не менее, игроки старались, бились, работали.

Хотели выиграть и в овертайме вратаря поменяли, но в моменте «5 на 3» надо забивать, конечно.

Сейчас нужно отдать должное «Нефтехимику». Они сыграли очень самоотверженно, много бросков заблокировали.

– Учитывая, что у «Нефтехимика» была победная серия, по итогу этого матча вы приобрели результативный балл или потеряли?

– Мы хотим выигрывать каждую игру. Мы отталкиваемся от этого. А там уж как игры сложатся.

Кто-то свежее, кто-то больше численного перевеса имеет. Мы идем от игры к игре. Хотелось выиграть, – сказал главный тренер .

Мощнейший подъем «Нефтехимика»: 5 побед подряд после провала на старте. Обыграли «Динамо», забросив мини-шедевр