Кудашов о поражении от «Салавата»: «Расстраивает, что имея довольно-таки большое количество хороших моментов, мы их не реализуем»

высказался после матча против (2:3 Б).

– Хочу поблагодарить болельщиков. И московских, которые приехали, и местных. Сейчас аншлаги редки. Не знаю, был ли сегодня аншлаг, но выглядело очень эффектно. В такой обстановке играть – одно удовольствие.

Во-вторых, сегодняшняя игра, я думаю, понравилась болельщикам. Мне она понравилась. Немного расстраивает то, что имея довольно-таки большое для такого матча количество хороших моментов, мы их не реализуем. Самое главное, что команда работает, бьется на каждом участке поля, забирает очки и движется вперед.

– Насколько довольны одним заработанным сегодня в Уфе очком при том, что горели 0:2 и спаслись за 2 секунды до конца?

– Здесь можно много о чем говорить. Вроде бы то, что спаслись, – здорово. Это, получается, мы взяли очко. Но как я уже сказал, если по статистике посмотреть, мы вроде бы 5:0 по моментам выиграли в овертайме, а во втором или третьем периоде – 6:0. Такая статистика была именно по хорошим моментам. Это как посмотреть. С одной стороны, хорошо, с другой – плохо. Равная игра, справедливо, что до буллитов дошло.

– Второй матч подряд доводите до буллитов – это вопрос к реализации моментов?

– С «Нефтехимиком» тоже было большое количество моментов. У нас молодая команда, рабочие ребята, старательные, но не всегда пока получается, но я убежден уверен, что через работу придет уверенности и мастерство. Хотя мастерство у них есть.

Мы всегда работаем над этими моментами. Придет уверенность – начнем забивать, – сказал главный тренер .