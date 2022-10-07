Премьер Канады допустил создание новой федерации хоккея: «Нужны масштабные изменения. Организация лишилась доверия канадцев»

Премьер-министр Канады допустил создание новой .

Нынешняя организация (Hockey Canada) столкнулась с массированной критикой из-за создания фондов для выплат по искам о сексуальных домогательствах и насилии, а также для оплаты услуг юристов, ведущих эти дела.

С 1989 года по таким заявлениям было выплачено в общей сложности около 9 миллионов долларов.

При этом руководители Hockey Canada сохранили свои посты.

«Дело в том, что Hockey Canada полностью лишилась доверия канадцев. Чем больше времени потребуется, чтобы понять это, тем труднее придется всем, кто полагается на эту организацию. Немыслимо, что люди оттуда продолжают копаться в этом.

В них нет ничего экстраординарного. Они не единственные в стране, кто может управлять такой организацией. Таких людей много.

Нужны масштабные изменения, они должны это сделать. Они должны понимать, что если нам придется создать организацию, избавиться от Hockey Canada и вместо этого создать организацию под названием «Canada Hockey», люди захотят это сделать.

У них есть непонимание того, что они потеряли доверие канадцев. Чем раньше они придут к осознанию этого, тем лучше будет для всех.

Само правительство не занимается созданием подобных организаций, но если никто не будет работать с Hockey Canada, то вакуум будет заполнен. Я в этом уверен», – сказал Джастин Трюдо.