Премьер Трюдо о секс-скандалах с игроками молодежки: «Правительство и канадцы потеряли доверие к руководству Федерации хоккея Канады»

Джастин Трюдо заявил, что Федерация хоккея Канады потеряла доверие из-за секс-скандалов.

Ранее стало известно, что организация создала фонд, который формируется за счет членских взносов, собираемых по всей стране. Деньги были предназначены для оплаты незастрахованных обязательств, включая расходы по искам о сексуальном насилии.

Ранее организация заявила, что фонд больше не будет использоваться для урегулирования подобных споров.

На этой неделе совет директоров Федерации хоккея Канады опубликовал заявление, в котором говорится, что совет поддерживает президента и исполнительного директора Скотта Смита и его команду, несмотря на призывы к смене руководства организации.

«Совершенно ясно, что и правительство, и канадцы в целом потеряли доверие к руководству Федерации хоккея Канады.

И чем больше времени потребуется Федерации хоккея Канады, чтобы понять это, тем с большими трудностями они столкнутся», – сказал премьер-министр Канады.

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