НХЛ. «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проведут второй матч в Праге

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«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проведут второй матч регулярного чемпионата НХЛ в Праге. 

В первом матче сильнее были «Предаторс» (4:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Сан-Хосе – Нэшвилл
Дата проведения
8 октября, 21.00, «O2 Arena»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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