НХЛ. «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проведут второй матч в Праге

и проведут второй матч регулярного чемпионата НХЛ в Праге.

В первом матче сильнее были «Предаторс» (4:1).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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