НХЛ. «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проведут второй матч в Праге
«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проведут второй матч регулярного чемпионата НХЛ в Праге.
В первом матче сильнее были «Предаторс» (4:1).
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 21.00, «O2 Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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