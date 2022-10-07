Зарипов о неудачах «Ак Барса»: «Что-то шайба очень вредная, не ложится на крюк. С такими именами обязаны преодолеть эти трудности»

посетовал на вредную шайбу, рассуждая о неудачах .

– За восемь дней третий матч с и снова неудача. Что скажете по игре в целом?

– Про те дни нет смысла говорить. Матч [с «Автомобилистом»] был по-своему особенный после прошлого поражения и проигрыша в Екатеринбурге. Очень хотелось привести свои результаты в порядок. В принципе, к ребятам претензий нет. Все выкладывались и голевые моменты были.

– И игры в неравных составах. Чувствуется, что у вас сразу пошла «химия» с , хотя сыграли две встречи. Почему все-таки шайба не идет в ворота?

– Что-то шайба очень вредная. Казалось бы, вот он – простой момент. Но она все равно не ложится на крюк. Но других вариантов нет. Как по мне, с такими фамилиями, с подбором таких игроков, в такой команде мы обязаны переломить эти трудности. Нужно выровнять свои действия и начинать показывать достойный результат.

– В чем причина? Cоперники действуют цепко и успешно противодействуют, или в первую очередь не получается у команды?

– Ни для кого ни секрет, что на нас все настраиваются по сумасшедшему. Кто-то из ребят правильно сказал на днях: я вчера знать не знал, что там такой молодой игрок, а тут он лидер. Не дает ничего сделать, еще и создает момент.

Вот эти все нюансы сказываются и не дают результата. А с нашей стороны нет какой-то безалаберности, нет равнодушных. В каких-то эпизодах это вот все собирается в отрицательный результат, – сказал капитан казанцев.