«У Бердина нет и не было проблем с наркотиками. Ему стало трудно вдали от России без близких». Мильштейн об отъезде вратаря из «Виннипега»

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Агент Михаила Бердина Дэн Мильштейн высказался об отъезде вратаря из НХЛ.

«У Миши Бердина нет и не было проблем с алкоголем и наркотиками.

Психологически ему стало трудно одному вдали от России без близких людей, а эта программа – единственный вариант, как можно вернуть хоккеиста при действующем контракте с правом заморозить и играть в другой лиге», – сообщил Мильштейн.

Бердин вернется в КХЛ. Он не будет играть за «Виннипег» из-за рекомендации программы НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами

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