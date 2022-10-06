Бердин вернется в КХЛ. Он не будет играть за «Виннипег» из-за рекомендации программы НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами

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Михаил Бердин не будет играть в системе «Виннипега» в нынешнем сезоне.

«Джетс» объявили, что 24-летний российский голкипер не останется в клубе в сезоне-2022/23 в связи с рекомендацией программы НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами.

Права на хоккеиста останутся у  «Виннипега». Но клуб не будет платить ему зарплату. Также его кэпхит не будет учитываться в платежной ведомости.

В рамках соглашения между клубом, НХЛ и профсоюзом игроков Бердину разрешено подписать однолетний контракт за пределами Северной Америки.

«Михаил Бердин покидает «Виннипег», чтобы быть ближе к своей семье в России. Он будет играть в КХЛ», – сообщил агент Дэн Мильштейн.

В КХЛ права на Бердина принадлежат СКА.

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