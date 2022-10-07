Бердин об отъезде из Канады: «Хочу вернуться к семье в такое непростое время. Быть со своими родными и со своей родиной»

рассказал о своем возвращении в Россию из .

О программе НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами

«В нее можно попасть по целому ряду причин, в том числе из-за психологических проблем. Мое участие в этой программе добровольное. Это исключительно моя инициатива, а не клуба. Никаких проблем, в том числе психологического характера у меня нет.

Я счастлив, что возвращаюсь домой. Клубу я сформулировал это так, что хочу вернуться к семье в такое непростое время. Сейчас я хочу находиться со своими родными и со своей родиной».

О переговорах с «Виннипегом»

«На самом деле, решение было принято мною еще по ходу прошлого сезона. Просто я никому из ребят в команде об этом не объявлял. Знали об этом всего несколько друзей.

После плей-офф на финальном ужине я собрал всех ребят и сказал, что из-за сложившейся ситуации я хочу вернуться в Россию и вынужден попрощаться. Они удивились, что я приехал в тренинг-кэмп. Но я приехал только для того, чтобы договориться о расторжении. Некоторые просили не уезжать».

О возможном возвращении в Канаду

«Виннипег» не хотел терять права на меня. Если бы они расторгли контракт, то им бы пришлось выставлять меня на драфт отказов.

Меня могла бы забрать другая команда, а это не входило в их планы. Если я захочу вернуться в , то буду играть именно за «Виннипег», – рассказал вратарь.