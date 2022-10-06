Мильштейн о Тренине и Свечникове: «Въехали в Чехию. Никто не останавливал, проблем не возникло»
Евгений Свечников и Яков Тренин приехали в Чехию.
Об этом сообщил агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Свечникова.
«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября.
«Все нормально, ребята прилетели еще вчера утром. В составе делегаций команд не только Свечников‑старший, но и Яков Тренин.
К ним мог присоединиться Александр Барабанов, но он не полетел из‑за травмы. Хотя там ничего серьезного, Саша уже ко второй декаде октября будет в строю, когда «Шаркс» вернутся из поездки.
Оба клуба НХЛ из Америки прилетели в Германию, где прошли паспортный контроль. А уже в Чехию въехали внутри шенгенской зоны. Никто никого не останавливал, никаких проблем не возникло», – сказал Мильштейн.
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