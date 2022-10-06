Мильштейн о Тренине и Свечникове: «Въехали в Чехию. Никто не останавливал, проблем не возникло»

и Яков Тренин приехали в Чехию.

Об этом сообщил агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Свечникова.

и сыграют в Праге 7 и 8 октября.

«Все нормально, ребята прилетели еще вчера утром. В составе делегаций команд не только Свечников‑старший, но и Яков Тренин.

К ним мог присоединиться , но он не полетел из‑за травмы. Хотя там ничего серьезного, Саша уже ко второй декаде октября будет в строю, когда «Шаркс» вернутся из поездки.

Оба клуба из Америки прилетели в Германию, где прошли паспортный контроль. А уже в Чехию въехали внутри шенгенской зоны. Никто никого не останавливал, никаких проблем не возникло», – сказал Мильштейн.