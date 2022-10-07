Знарок о том, как «Ак Барсу» работать с невезением: «А вы как работаете с невезением? Может, посоветуете. Нужно пережить, это как по-татарски «сабырлык»

прокомментировал поражение от (1:2 ОТ).

– Вы знаете, несмотря на поражение – естественно, были ошибки, неправильные действия, – но я увидел команду, которая билась до конца и проявила характер. На самом деле третий период мне понравился.

– Как работать с невезением? Радулов попал в штангу в овертайме, по ходу игры было много моментов.

– А вы как работаете с невезением? Может, мне посоветуете. Честно, ну это невезение, блин. Наверное, вторая игра в сезоне, которая мне понравилась: команда «Ак Барс» была командой «Ак Барс».

Был характер, бились, несмотря ни на что. После игры зашел в раздевалку, сказал: «Ребята, вы молодцы». Если за эту игру немного расхватимся, то у нас будут моменты. Это нужно пережить. Это как по-татарски «сабырлык» – невезение.

– В чем уникален «Автомобилист»?

– Нет ничего такого. Может, если бы мы забили первыми, то другая игра была бы.

Хорошая команда, много хороших исполнителей. Мастерство у них хорошее, но наше лучше. Но не повезло немножко. Думаю, что у нас все будет хорошо.

– Как расцените силовой прием ? Это грязь или он не мог уйти от столкновения?

– В последний раз отвечу: когда человек уже едет и соперник смещается в сторону, ему тяжело сместиться в сторону. Это – одна секунда. Кирилл не хотел его травмировать, он хотел сыграть в тело.

На будущее хотел бы ему напомнить. У меня есть принципы: я никогда не критиковал и не буду критиковать своих игроков.

Поверьте, они и так получают в раздевалке очень прилично. Пожалуйста, не выводите меня на эти разговоры. Не пытайтесь меня спровоцировать на это.

Своих ребят я не обсуждают ни с кем. Да, они могут быть виноваты, но на публике о них я никогда не говорил и говорить не буду. Поверьте, люлей они получают прилично, – сказал главный тренер .