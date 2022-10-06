Заварухин об удалении Адамчука: «Волк выбыл надолго. КХЛ пускай разбирается»
Николай Заварухин ответил на вопрос о травме Кертиса Волка.
Главный тренер «Автомобилиста» дал комментарий после победы над «Ак Барсом» (2:1).
− Хочу поблагодарить ребят за самоотверженную игру, за победу.
Тяжело нам пришлось, особенно в третьем периоде, где было много удалений, а «Ак Барс» доминировал. Вратарь здорово держал нас в игре.
Ребята сыграли за себя и за травмированных парней. Командная победа, спасибо ребятам за это.
− Третья игра с «Ак Барсом» за 8 дней. Кто заводил команду на лавке, давал эмоции?
− Перед матчем сказали ребятам, что эта игра будет уровня плей-офф. Через день, мастеровитый соперник, амбициозный. Придётся больше обороняться, но вся команда заводилась.
− Как оцениваете удаление Кирилла Адамчука?
− Не хочу это комментировать. Случилось такое несчастье – пусть разбирается лига.
− Какое состояние у Кертиса Волка?
− Выбыл надолго, – сказал Заварухин.
Защитник «Ак Барса» Адамчук удален до конца игры с «Автомобилистом» за удар Волку коленом в колено
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