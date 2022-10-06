Знарок об инциденте с оператором: «Немного оттянул, спросил: «Пройти можно?» Я иду на работу, передо мной стоит человек, может, специально или нет»
Олег Знарок разъяснил ситуацию с оператором после матча с «Автомобилистом».
После игры, которая состоялась в Екатеринбурге, главный тренер «Ак Барса» уходил со скамейки запасных в раздевалку, на его пути находился оператор с камерой. Знарок оттянул его за манишку.
– Разошлось видео по интернету, где вы после матча в Екатеринбурге толкнули оператора.
– Да не толкнул. Понимаете, когда черная кошка переходит дорогу... У меня, как и у всех людей, есть в голове какие-то суеверия.
Я иду на работу, передо мной, может быть, специально или нет стоит человек. Я никого не толкал.
– Оттянули.
– Немного оттянул. Спросил: «Пройти можно? Я на работу иду».
– Но это было уже после матча.
– А какая разница?
– Работа закончена была. Нет?
– Она была не закончена. Она была там [на льду] и здесь [на пресс-конференции]. Или вы думаете, что я здесь отдыхаю? Я тут тоже работаю.
Для меня, может быть, работать здесь намного сложнее, чем там, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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