Защитник «Ак Барса» Адамчук удален до конца игры с «Автомобилистом» за удар Волку коленом в колено
Кирилл Адамчук ударил Кертиса Волка коленом в колено.
Защитник «Ак Барса» был удален до конца матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
Инцидент произошел по ходу первого периода встречи.
После видеопросмотра главные арбитры приняли решение наложить на Адамчука большой дисциплинарный штраф.
Хоккеистам екатеринбургского клуба не удалось реализовать пятиминутное численное преимущество.
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