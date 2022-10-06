Защитник «Ак Барса» Адамчук удален до конца игры с «Автомобилистом» за удар Волку коленом в колено

ударил коленом в колено.

Защитник был удален до конца матча Фонбет чемпионата против .

Инцидент произошел по ходу первого периода встречи.

После видеопросмотра главные арбитры приняли решение наложить на Адамчука большой дисциплинарный штраф.

Хоккеистам екатеринбургского клуба не удалось реализовать пятиминутное численное преимущество.