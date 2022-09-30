Курьянов о 12-матчевом гостевом турне «Авангарда»: «Месяц на выезде надломил «Айлендерс». Нас, наоборот, закалил, мы должны стать только сильнее»

считает, что 12-матчевый выезд закалит , в отличие от .

– Ожидали, что 12-матчевый выезд получится столь экстремальным?

– Такого опыта в нашем хоккее, насколько знаем, ни у кого не было, поэтому какие-то моменты проходили уже в процессе, набивали шишки. Месяц в самолетах с играми через день и в разных часовых поясах – это очень серьезная нагрузка для хоккеистов.

По большому счету они с этими нагрузками справились – привезли в Омск 9 очков. Маленький шаг сделан, но вся работа впереди.

– Почему начали с шести поражений?

– Это к вопросу о шишках. Неплохо прошли предсезонные турниры, рассчитывали, что в этом же режиме вкатимся и в регулярный чемпионат. Но Лига у нас жесткая, каждую игру «регулярки» нужно перерабатывать и выгрызать, тем более на длинном выезде. В итоге поражения начали накручиваться как снежный ком.

Тем не менее мы перестроилась, во второй половине турне сыграв ответственнее и проще. Хотя последние две встречи провели уже на морально-волевых, где-то через «не могу».

– В российском хоккее таких серий на старте ни у кого до «Авангарда» не было, но в прошлом сезоне похожий старт – 13 матчей на выезде – состоялся у «Айлендерс». Изучали этот опыт?

– История прошлогоднего «Айлендерс» – тяжелая. Клуб, который считался одним из фаворитов НХЛ, продолжил проигрывать и после возвращения в Нью-Йорк на новую арену. В итоге он уже зимой выбыл из борьбы за плей-офф, пошли кадровые перестановки...

Не являюсь большим специалистом по , но со стороны кажется, что тот месяц на выезде надломил «Айлендерс». Мы же считаем, что этот гостевой сентябрь, наоборот, закалил команду, и мы должны стать только сильнее, – сказал тренер омского клуба.