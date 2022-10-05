Александр Якушев: «Авангард» провел первый матч на новой арене, привел себя в порядок. Все будет нормально»

поделился мыслями о ситуации в .

– С «Авангардом» что происходит?

– Понятно, что «Авангард» попал в тяжелую ситуацию. Команда провела сразу 12 матчей подряд на выезде! Это очень сложно.

Но сейчас «ястребы» уже провели первый матч у себя дома, на новой арене. Привели себя в порядок, и все будет нормально.

– Эти жертвы с календарем стоили того, чтобы дать еще месяц на подготовку своей новой арены в Омске?

– Там в клубе работают опытные люди не только в спортивном, но и в коммерческом тоже. Думаю, они все взвесили и пришли к такому выводу, – считает двукратный олимпийский чемпион.