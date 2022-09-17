Каменский об «Авангарде»: «Не стал бы сравнивать истории Троца и Рябыкина. У Омска впереди весь сезон, есть много времени все исправить»

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Валерий Каменский не считает похожими истории Барри Троца и Дмитрия Рябыкина. 

– После шести поражений Омск наконец одержал первую победу. Что с «Авангардом» происходило?

– Считаю, что серии Омска вы, журналисты, уделили излишне большое внимание, был прессинг, особенно на вратарей. На самом деле ничего удивительного не произошло – команда перестраивается, при этом находится на 12-матчевом выезде.

Самое главное, что в эти дни «Авангард» был единым целым, руководство поддержало тренерский штаб Дмитрия Рябыкина, болельщики – тоже. В такой ситуации победа была неизбежна. Ждем новой серии – уже со знаком «плюс».

– Специалисты вспоминают прошлогоднюю историю «Айлендерс», который стартовал с 13 матчей на выезде, потерял много очков, сломал себе сезон и вопреки всем прогнозам не попал в плей-офф, после чего глава клуба Лу Ламорелло уволил знаменитого тренера Барри Троца. Параллели с Омском здесь могут быть?

– Не стал бы сравнивать истории Троца и Рябыкина, ведь у Омска весь сезон впереди, и у тренерского штаба есть много времени все исправить. Первый шаг вчера сделан в Казахстане, Омск показал свой потенциал.

Почему «Айлендерс», один из фаворитов последних лет, в прошедшем сезоне не показал результат, мне сказать трудно. Наверное, тут есть и вопросы к тренеру, все-таки в «Айлендерс» хорошие игроки, одна только вратарская линия Сорокин – Варламов считается одной из лучших в НХЛ. А если у тебя все в порядке в воротах, то результат должен быть.

В любом случае решение Ламорелло не надо ставить под сомнение. Это один из лучших руководителей в НХЛ, в хоккейном бизнесе он сорок лет, выигрывал Кубок Стэнли, в трудные моменты в «Нью-Джерси» даже вставал на лавку. Если он увидел ситуацию так, значит были предпосылки, – считает вице-президент КХЛ

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