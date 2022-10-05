Появилось видео непристойного жеста Ротенберга после матча с ЦСКА

Появилось видео непристойного жеста Романа Ротенберга после матча с ЦСКА.

Sport24 в своем телеграм-канале о хоккее показал реакцию скамейки СКА на победный гол Максима Грошева в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 ОТ).

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг несколько раз ударил левой рукой по согнутой в локоть правой руке.

Как утверждает «Матч ТВ», жест был направлен в сторону судей.

Сегодня Спортивно-дисциплинарный комитет наказал Ротенберга за это денежным штрафом.

Ротенберг о штрафе от КХЛ: «Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь, если кого-то оскорбил. Очень уважаю и судей, и ЦСКА, наша суперсерия продолжается»