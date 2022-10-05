Появилось видео непристойного жеста Ротенберга после матча с ЦСКА
Появилось видео непристойного жеста Романа Ротенберга после матча с ЦСКА.
Sport24 в своем телеграм-канале о хоккее показал реакцию скамейки СКА на победный гол Максима Грошева в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 ОТ).
Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг несколько раз ударил левой рукой по согнутой в локоть правой руке.
Как утверждает «Матч ТВ», жест был направлен в сторону судей.
Сегодня Спортивно-дисциплинарный комитет наказал Ротенберга за это денежным штрафом.
Ротенберг о штрафе от КХЛ: «Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь, если кого-то оскорбил. Очень уважаю и судей, и ЦСКА, наша суперсерия продолжается»
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