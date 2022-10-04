Козлов о 5:0 с «Авангардом»: «Счет не характеризует напряженности на льду. Кареев держал «Салават» в игре»

поделился эмоциями после победы над со счетом 5:0.

– Хорошая важная победа для нас. Спасибо болельщикам. По матчу – счет не характеризует той напряженности, что была на льду.

Хорошо, что выстояли первое меньшинство, у них были хорошие моменты. Кареев был на высоте. Во втором периоде чуть упустили нить игры, соперник прессинговал, хорошо накладывал звенья. опять держал нас в игре.

В третьем периоде ребята начали принимать правильные решения, играть правильно в атаке. Ребята молодцы, хладнокровно реализовали моменты.

– 12 шайб за три матча и 0 пропущенных голов. Что изменили после поражения от «Ак Барса»?

– Отношение к возврату в обороне и контролю шайбы. Ребята более хладнокровно использует моменты.

– Как мягче переживать спад, который наверняка скоро наступит после таких матчей?

– Как будет, тогда и начнем переживать. В сезоне нужно быть максимально готовыми.

– Для вас такой матч был психологически важен?

– Нам психологически важен каждый матч. Ребята находятся под нагрузкой, с которой они должны справляться. Дальше тоже непростые матчи.

– За счет чего удалось нивелировать неудачи начала сезона?

– За счет того, что ребята профессионально готовятся к матчам и понимают, что сезон длинный.

Мы в начале сезоне после турнира в Казани упускали нити игры. Ребята понимают, что если нить ухвачена, то надо держаться ее до последнего, – сказал главный тренер .