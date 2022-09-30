Козлов о 3:0 с «Трактором»: «Секрет «Салавата» – в надежной обороне. Ребята выполнили задание, ловили броски на себя, хорошо отыграл Кареев»

прокомментировал победу над со счетом 3:0.

– Хорошая игра с нашей стороны. Спасибо большое нашим болельщикам, которые поддержали нас в Челябинске.

Что касается игры, то с нашей стороны было хорошее начало, много бросали в первом периоде, хорошо забили в большинстве.

Во втором периоде «Трактор» перехватил инициативу, но ребята молодцы, выстояли. В третьем тоже молодцы, поймали на контратаке.

– За счет чего ваша команда не пропустила ни одной шайбы? Можно ли сказать, что вы использовали методички Томи Ламся, который любил с «Трактором» играть от обороны?

– С «Трактором» опасно раскрываться. Эта команда очень хорошо контратакует. Сегодня секрет был в надежной игре в обороне. Ребята четко выполнили задание, ловили броски на себя, хороший матч на ноль отыграл .

– во второй раз в сезоне обыгрывает «Трактор». Это удобный соперник для вас?

– «Трактор» – неудобный соперник. Это хорошая команда, которая показывает качественный хоккей.

В Челябинске есть специалисты, которые могут наказать за ошибки, возникающие при потере концентрации. Для нас сегодня был непростой матч против хорошего соперника, – заявил главный тренер «Салавата Юлаева».