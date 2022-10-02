Козлов о 4:0 с «Автомобилистом»: «Кареев отлично действовал. Заблокировали 22 броска, самоотверженно боролись»

подвел итоги матча с (4:0).

– Очень хорошая и важная победа. Обыграли лидера конференции у них дома. Заблокировали 22 броска, самоотверженно боролись.

вновь сыграл на ноль, отлично действовал. Отмечу наших болельщиков. В Екатеринбурге всегда шумно, отличная поддержка, но сегодня всю игру мы слышали наших фанатов.

– Вы первая команда, которая не пропустила в Екатеринбурге. За счет чего удалось так сыграть?

– Блокированные броски. Шишки и синяки у хоккеистов, они сейчас все со льдом. И отличная игра Андрея Кареева.

– Как состояние Павла Коледова?

– Надеюсь, все будет хорошо. Не смог продолжить игру, пока не все в порядке.

– Как оцените игру Бочарова в начале сезона?

– Мы им довольны. Сегодня два гола забил. Думаю, что для него был принципиальный матч.

– Удалось компенсировать двумя победами поражение в дерби?

– Хорошо, что не впали в уныние. «Зеленое дерби» – это важнейшее противостояние, мы пошли дальше и забрали четыре очка из четырех, – сказал главный тренер .