Козлов о 4:0 с «Автомобилистом»: «Кареев отлично действовал. Заблокировали 22 броска, самоотверженно боролись»

Виктор Козлов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (4:0).
– Очень хорошая и важная победа. Обыграли лидера конференции у них дома. Заблокировали 22 броска, самоотверженно боролись.
Андрей Кареев вновь сыграл на ноль, отлично действовал. Отмечу наших болельщиков. В Екатеринбурге всегда шумно, отличная поддержка, но сегодня всю игру мы слышали наших фанатов.
– Вы первая команда, которая не пропустила в Екатеринбурге. За счет чего удалось так сыграть?
– Блокированные броски. Шишки и синяки у хоккеистов, они сейчас все со льдом. И отличная игра Андрея Кареева.
– Как состояние Павла Коледова?
– Надеюсь, все будет хорошо. Не смог продолжить игру, пока не все в порядке.
– Как оцените игру Бочарова в начале сезона?
– Мы им довольны. Сегодня два гола забил. Думаю, что для него был принципиальный матч.
– Удалось компенсировать двумя победами поражение в дерби?
– Хорошо, что не впали в уныние. «Зеленое дерби» – это важнейшее противостояние, мы пошли дальше и забрали четыре очка из четырех, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».