Тардиф о том, что игроков из КХЛ не будут вызывать в сборные: «Это решение федераций. ИИХФ не может касаться таких вещей»

Люк Тардиф высказался о том, что в некоторые сборные решили не вызывать игроков из КХЛ.

– Ряд национальных федераций решили не вызывать в сборные игроков, которые выступают в Континентальной хоккейной лиге. Не считаете ли вы, что это нарушение прав хоккеистов?

– Такие случаи не относятся к ИИХФ. Мы лишь следим за тем, чтобы соблюдалось уважение контрактов. Нас просят изменить правила, чтобы игроки могли разорвать контракт с клубами Континентальной хоккейной лиги. Мы решили, что нет, – мы следуем правилам.

Что касается этого случая, это решение страны и федерации и, согласно уставу ИИХФ, мы не можем касаться таких вещей.

– Следили ли вы за историей с двумя латвийскими игроками (Николаем Елисеевым и Янисом Калниньшем – прим. Sports.ru), которые из-за перехода в клубы КХЛ не могут играть за свои национальные сборные? Вопрос связан с тем, что латвийская федерация уже говорила об апелляции в ИИХФ на решение выдать трансфер Калниньшу.

– Мы анализировали эту ситуацию, и тот трансфер был не из Латвии в Россию. Мы взяли паузу, посмотрели, какие у кого права, и оба игрока могут играть, – сказал президент ИИХФ.

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