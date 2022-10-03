Алексей Дементьев: «Если слова об аннулировании контрактов легионеров обретут силу, это будет очередной шаг по вопросу необходимости сотрудничества с ИИХФ»

Алексей Дементьев прокомментировал заявление пресс-атташе ИИХФ Адама Стайсса.

Стайсс сообщил, что у ИИХФ пока нет полномочий расторгать контракты легионеров КХЛ, но трансферные правила можно будет изменить в сентябре 2023 года.

– Если слова об аннулировании контрактов легионеров в КХЛ обретут какую-то силу и окажутся документально подтверждены, это будет очередной и достаточно нехороший шаг по вопросу необходимости нашего сотрудничества с международной федерацией.

С другой стороны, клубы КХЛ будут меньше смотреть на иностранцев, потому что они смогут в любой момент собраться и уехать к себе домой.

И третий вариант – возможность подписания дополнительных соглашений и документов, которые бы гарантировали исполнение обязательств перед клубами.

Не знаю, каким будет дальнейшее развитие событий. Но такие шаги ИИХФ в информационном плане внушают все меньше и меньше доверия к международной федерации.

– В будущем ФХР может сама разорвать отношения с ИИХФ? И будет ли выгоден для нас такой шаг?

– Сложно ответить однозначно. Здесь надо очень хорошо подумать и сообща принять решение о взаимоотношениях с ИИХФ по тем или иным вопросам. Но выход из международной федерации – это слишком серьезный шаг, на который если надо решаться, то только своевременно, – сказал хоккейный агент.