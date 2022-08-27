Федерация хоккея Латвии подаст апелляцию на решение ИИХФ разрешить Калниньшу играть за «Амур»

Федерация хоккея Латвии подаст апелляцию на решение ИИХФ.

Сегодня стало известно, что организация одобрила переход вратаря в «Амур».

«Федерация хоккея Латвии (LHF) решила обжаловать решение Международной федерации хоккея (ИИХФ), которым она разрешила латвийскому вратарю Янису Калниньшу перейти в российскую команду «Амур» из Хабаровска.

В конце июля LHF отклонила заявку на переход 30-летнего латвийского вратаря в трансферной системе ИИХФ. Однако оспорил это и получил разрешение на переход.

Вечером 26 августа в LHF поступило решение ИИХФ с разъяснением, в котором Международная федерация хоккея разрешает Калниньшу присоединиться к команде «Амур».

Несмотря на это объяснение ИИХФ, LHF решила обратиться в Дисциплинарную комиссию , – говорится в заявлении LHF.