Тардиф о Кубке мира: «ИИХФ не вовлечена в процесс подготовки к турниру. Наше дело – организовывать ЧМ и Олимпийские игры»

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ не вовлечена в процесс подготовки к Кубку мира.

– Есть ли новости по поводу Кубка мира?

– Я не знаю, можно ли назвать нынешнюю ситуацию по Кубку мира какими-то обсуждениями. Мы поняли, что реального партнерства с НХЛ нет, о чем я уже говорил. На данный момент это означает, что мы не вовлечены в процесс подготовки к этому турниру.

На неделе у нас будет обсуждение с лигой и федерациями, чтобы прийти к какому-то мнению. В общении по поводу чемпионата мира c рядом федераций мы пришли к мнению, что где-то есть атака на .

Наше дело – организовывать международные соревнования – чемпионат мира и Олимпийские игры, а в организацию Кубка мира мы не вовлечены.

– Как раз есть мнение, что захватывает преимущество в плане организации международных соревнований с лучшими хоккеистами мира, а чемпионат мира и Олимпийские игры на фоне Кубка мира начинают отходить на задний план.

– Я так не считаю, – сказал президент ИИХФ.