Отец Овечкина о рейтинге лучших игроков XXI века: «Саша и другие ребята прославляют нашу великую страну. Бывает обидно, когда не все это понимают»

Отец Александра Овечкина высказался о том, что форвард вошел в список лучших игроков НХЛ.

Капитан «Вашингтона» попал в топ-5 лучших хоккеистов в каждом из двух десятилетий XXI века по версии The Hockey Writers.

«Я понимаю, что в мире составляется много рейтингов. Но каждый из них очень греет душу, когда в нем побеждают наши хоккеисты.

Я очень рад за Сашу, что он попал в сборную сразу двух десятилетий. Кажется, это не удалось никому.

Но главное, что в таких моментах Александр Овечкин и другие наши ребята через хоккей прославляют нашу великую страну. И мне бывает обидно, когда не все это понимают, выступая с непонятной критикой. Радоваться нужно за наших игроков – я считаю так», – сказал Михаил Овечкин.