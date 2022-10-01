Овечкин вошел в топ-5 лучших игроков НХЛ в каждом из двух десятилетий XXI века (The Hockey Writers)

Александр Овечкин вошел в топ-5 лучших игроков в обоих десятилетиях XXI века.

Портал The Hockey Writers назвал топ-5 лучших игроков лиги для каждого десятилетия. Игроки оценивались исходя из их результатов и вклада в игру за конкретную декаду.

Капитан попал в списки лучших сразу в двух десятилетиях. Он вошел в топ-5 в 2000-х и 2010-х годах.

Кроме того, форвард Павел Дацюк («Детройт») был назван среди лучших игроков 2000-х годов, а форвард ( ) – 2010-х.

2000-е годы

Лучший игрок: Никлас Лидстрем.

Остальные члены топ-5 без ранжира: Мартин Бродер, Сидни Кросби, Александр Овечкин, а также Джо Торнтон или Павел Дацюк (авторы рейтинга затруднились окончательно выбрать одного из двух).

2010-е годы

Лучший игрок: Сидни Кросби.

Остальные члены топ-5 без ранжира: Эрик Карлссон, Александр Овечкин, Евгений Малкин, а также Патрик Кэйн, Джонатан Тэйвс или Данкан Кит (авторы рейтинга затруднились выбрать кого-то одного из «Чикаго», выигравшего три Кубка Стэнли).

Лучшие игроки других десятилетий за последние полвека

1990-е: Марио Лемье, Доминик Гашек, Уэйн Гретцки, Яромир Ягр, Эрик Линдрос.

1980-е: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Майк Босси, Марк Мессье, Рэй Бурк.

1970-е: Бобби Орр, Ги Лефлер, Бобби Кларк, Фил Эспозито, Кен Драйден.