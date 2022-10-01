Овечкин вошел в топ-5 лучших игроков НХЛ в каждом из двух десятилетий XXI века (The Hockey Writers)

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Детройт Чикаго Павел Дацюк Мартин Бродер Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин Никлас Лидстрем Данкан Кит Джо Торнтон НХЛ Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн Эрик Карлссон Хоккей

Александр Овечкин вошел в топ-5 лучших игроков НХЛ в обоих десятилетиях XXI века.

Портал The Hockey Writers назвал топ-5 лучших игроков лиги для каждого десятилетия. Игроки оценивались исходя из их результатов и вклада в игру за конкретную декаду. 

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в списки лучших сразу в двух десятилетиях. Он вошел в топ-5 в 2000-х и 2010-х годах. 

Кроме того, форвард Павел Дацюк («Детройт») был назван среди лучших игроков 2000-х годов, а форвард Евгений Малкин («Питтсбург») – 2010-х. 

2000-е годы

Лучший игрок: Никлас Лидстрем.

Остальные члены топ-5 без ранжира: Мартин Бродер, Сидни Кросби, Александр Овечкин, а также Джо Торнтон или Павел Дацюк (авторы рейтинга затруднились окончательно выбрать одного из двух). 

2010-е годы

Лучший игрок: Сидни Кросби. 

Остальные члены топ-5 без ранжира: Эрик Карлссон, Александр Овечкин, Евгений Малкин, а также Патрик Кэйн, Джонатан Тэйвс или Данкан Кит (авторы рейтинга затруднились выбрать кого-то одного из «Чикаго», выигравшего три Кубка Стэнли). 

Лучшие игроки других десятилетий за последние полвека

1990-е: Марио Лемье, Доминик Гашек, Уэйн Гретцки, Яромир Ягр, Эрик Линдрос.

1980-е: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Майк Босси, Марк Мессье, Рэй Бурк.

1970-е: Бобби Орр, Ги Лефлер, Бобби Кларк, Фил Эспозито, Кен Драйден.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные