Джордан Уил об игре Овечкина за футбольное «Динамо»: «Это безумие! Видел его гол и хит, кажется. Очень впечатляет»

Джордан Уил поделился мыслями об игре за футбольное «Динамо».

Капитан принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

– одна из самых красивых, что я видел, особенно здорово, что она соединена с футбольной ареной. Бывал на футболе, это было круто. Некоторые канадцы любят футбол, примерно половина. Я в их числе.

Ну и в Москве мы живем рядом с ареной, там отличные условия. Теперь главное фокусироваться на хоккее, чтобы провести сезон как можно лучше.

Не был на игре, где играл Овечкин, но слышал об этом. Это безумие! Кажется, видел где-то его гол и хит. Очень впечатляет», – сказал нападающий ХК «Динамо».

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