Джордан Уил: «Ребята посмеялись над тем, как я орал на клюшку. Она сломалась, и я не попал по шайбе перед пустыми воротами, поэтому так злился»

рассказал, как заводит себя во время матчей.

– В одном из матчей вы орали на клюшку, с «Северсталью» шли в стыки, два удаления получили. Вы так заводите себя?

– Ребята хорошо посмеялись над тем, как я орал на клюшку. Мы тогда два в одного вышли, а у меня была старая клюшка, она сломалась, и я не попал по шайбе перед пустыми воротами. Поэтому так злился, немного переборщил.

Иногда надо завести себя, побольше включиться в игру. Когда не идет, пара хитов может дать тебе искру. Со временем понимаешь, что для тебя работает, а я играю уже десятый год. Иногда надо побольше идти в силовую борьбу, чтобы получше чувствовать себя и в других компонентах игры.

– Но вы два удаления получили, тренер ничего не сказал потом?

– Одно удаление было обоюдным, оно не навредило команде. А во втором даже не знаю, о чем думал судья. Слабенькое удаление, но что поделать? Думаю, тренеры поняли ситуацию и особо не беспокоились на этот счет, – сказал нападающий .