Джордан Уил: «Москва прекрасна, в ней есть все. Она чем-то похожа на Нью-Йорк – это город, который никогда не спит»

поделился впечатлениями от жизни в Москве.

– Ваши впечатления о Москве?

– Очень оживленный город, очень классный. Там столько всего – можно сходить на Красную площадь, прогуляться по улочкам, сходить в «Депо», там очень классно, мы там каждый день обедаем.

Да, много пробок, но мы в основном гуляем рядом с домом, он напротив «ВТБ-Арены». Казань очень красивая и классная – это более расслабленный и неспешный город, нам с невестой подходил такой ритм города. Но Москва прекрасна, в ней есть все. Она чем-то похожа на Нью-Йорк – это город, который никогда не спит, – сказал нападающий .