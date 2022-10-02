Андрей Разин: «Все кричат, что у «Динамо» перестройка, но у них Кодола в состав не проходит. А у нас он был первой-второй скрипкой»

Андрей Разин высказался после матча против «Динамо» (3:4).

«Что не хватает команде в матчах с «Динамо»? Вот сейчас все кричат, что у «Динамо» перестройка. У них ушел Шипачев – пришел Уил, ушел Войнов – пришел Менелл, ушел Галиев – пришел Лилья. Мы поменяли Кодолу, и в нынешнем «Динамо» он в состав не проходит, а у нас он был первой-второй скрипкой.

У нас ушел Няттинен, ушел Стенквист, а пришли люди из Высшей лиги. Мы бьемся и играем на равных, просто почему-то об одних кричат… Ну вы знаете.

Оценить игру Подъяпольского? Вы меня что-то сегодня провоцируете – то судью вам надо прокомментировать, теперь вратаря. При чем тут голкипер, если до него долетела шайба, значит, и команда виновата.

Играет команда, у всех ошибки, просто у вратаря они видны, потому что он на последнем рубеже стоит. Ошибся – гол. А то, что до этого цепь ошибок идет, тоже люди виноваты. Мы играем командой, где все отвечают за результат», – сказал главный тренер «Северстали».