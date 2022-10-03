Уил об НХЛ: «Когда тебе 27 лет, ты уже расходный материал. Хоккеисты едут в Россию, потому что их достало играть в эти политические игры»

высказался касательно своей игры в .

– В сезоне-2017/2018 у вас была добротная статистика в НХЛ за «Филадельфию». Что пошло не так в следующем сезоне, когда вы начали резко менять команды?

– В том сезоне, когда меня три раза меняли, у меня была даже лучше статистика. Забавно, как это происходит. Думаю, когда тебе 27 лет, в НХЛ ты уже расходный материал для клубов. Им нравится их молодежь.

Мне кажется, в том сезоне в «Филадельфии» я показывал свой лучший хоккей. Потом поехал в , там тоже успешно выступал.

Просто, когда становишься старше и играешь на небольшом контракте, тебе очень тяжело. Проведешь не лучшие пару матчей, и твое место занимает молодой игрок. С тобой будут терпеливы, только если у тебя зарплата 5-6 млн долларов.

В этом смысле это тяжелая лига. Поэтому в Россию и Европу едет столько хороших игроков, которые должны играть в НХЛ. Просто их достало играть в эти политические игры НХЛ.

– Вы имеете в виду политику игры?

– Да. Я с удовольствием там играл, смог поиграть со многими невероятными игроками, повстречал невероятных людей, завел друзей во всех командах, где играл. Ни на что бы это не променял, это было круто. Четыре-пять лет я отыграл в НХЛ, это же здорово.

Я всем доволен. Если бы мне в восемь лет сказали, что я пять сезонов отыграю в НХЛ, я бы очень радовался.

Сейчас я хочу играть в хоккей получать удовольствие, выигрывать матчи и взять пару чемпионских титулов. Здесь мы строим команду на долгие годы, потому что у нас много молодых ребят. Думаю, будет интересно, – сказал нападающий .