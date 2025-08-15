Плющев о службе в КГБ: «Она меня не то что изменила, но лишний раз доказала, что за слова нужно отвечать. Ушел, когда стали требовать присягать по-новому – я отказался»

Владимир Плющев рассказал о том, как на него повлияла служба в КГБ.

Бывший тренер сборных России имеет звание подполковника КГБ СССР. Он работал в подразделении по борьбе с терроризмом.

– Служба в КГБ вас сильно изменила как человека?

– Не то что изменила. Просто лишний раз доказала, что за свои слова надо отвечать. И что судьбы людей – это все-таки судьбы людей. Нельзя ими вольно распоряжаться по своему усмотрению. Ну и, как у Пушкина: «Береги честь смолоду, а платье снову».

И про отношения, которые у меня сложились в сборных, а потом в клубах, никто не может сказать, что я какой-то двуличный человек: одному одно говорю, другому – другое. За свои слова всегда отвечал и за поступки. Никогда не пытался за счет других строить свою карьеру.

– Когда вы служили, вам было не до хоккея, или как-то продолжали за ним следить?

– Нет, конечно, следил. Выбирался на матчи ЦСКА , «Динамо ». Если у тебя хоккей в подкорке, тут никуда не денешься. И потом в тех трудовых коллективах, в «органах», было много бывших хоккеистов из «Динамо» – Котлов, Володька Девятов, Голиков. Проходили такие же турниры, как сейчас в Ночной лиге, – находили время. Связь не обрывалась – просто спорт стоял не на первом месте.

– Вы держали в голове, что можете когда-то вернуться в хоккей, или тогда это казалось нереальным?

– Нет, тогда не помышлял. Была совсем другая ситуация, другая служба. Но дальше началась «перестрелка-перекличка». Стали требовать присягать по-новому. Я отказался, сказав, что присягал уже один раз. И написал рапорт об увольнении, – сказал заслуженный тренер России.