  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о службе в КГБ: «Она меня не то что изменила, но лишний раз доказала, что за слова нужно отвечать. Ушел, когда стали требовать присягать по-новому – я отказался»
1

Плющев о службе в КГБ: «Она меня не то что изменила, но лишний раз доказала, что за слова нужно отвечать. Ушел, когда стали требовать присягать по-новому – я отказался»

Владимир Плющев рассказал о том, как на него повлияла служба в КГБ.

Бывший тренер сборных России имеет звание подполковника КГБ СССР. Он работал в подразделении по борьбе с терроризмом.

– Служба в КГБ вас сильно изменила как человека?

– Не то что изменила. Просто лишний раз доказала, что за свои слова надо отвечать. И что судьбы людей – это все-таки судьбы людей. Нельзя ими вольно распоряжаться по своему усмотрению. Ну и, как у Пушкина: «Береги честь смолоду, а платье снову».

И про отношения, которые у меня сложились в сборных, а потом в клубах, никто не может сказать, что я какой-то двуличный человек: одному одно говорю, другому – другое. За свои слова всегда отвечал и за поступки. Никогда не пытался за счет других строить свою карьеру.

– Когда вы служили, вам было не до хоккея, или как-то продолжали за ним следить?

– Нет, конечно, следил. Выбирался на матчи ЦСКА, «Динамо». Если у тебя хоккей в подкорке, тут никуда не денешься. И потом в тех трудовых коллективах, в «органах», было много бывших хоккеистов из «Динамо» – Котлов, Володька Девятов, Голиков. Проходили такие же турниры, как сейчас в Ночной лиге, – находили время. Связь не обрывалась – просто спорт стоял не на первом месте.

– Вы держали в голове, что можете когда-то вернуться в хоккей, или тогда это казалось нереальным?

– Нет, тогда не помышлял. Была совсем другая ситуация, другая служба. Но дальше началась «перестрелка-перекличка». Стали требовать присягать по-новому. Я отказался, сказав, что присягал уже один раз. И написал рапорт об увольнении, – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт Уик-энд»
чемпионат СССР
Политика
logoКХЛ
logoВладимир Плющев
logoЦСКА
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Шанхай» подписал контракты с Рыбаром, Акользиным, Бишоффом, Брынцевым и Квинни
123 минуты назад
Ливо подписал контракт с «Трактором» на год и присоединится к команде, когда решит вопрос с рабочей визой («Матч ТВ»)
2454 минуты назад
Грицюк об ожиданиях от дебютного сезона в НХЛ: «Еду туда не булки расслаблять. Поставил для себя планку очков. Чтобы достичь ее, нужно поднапрячься»
3сегодня, 07:45
Кубок Минска. «Динамо» Минск против «Металлурга»
3сегодня, 07:25
Ги Буше об «Авангарде»: «Мне нравится каждый трансфер, пока что мы идеально сработали. Но кое-чего все равно не хватает – надо добавить глубины, особенно в центре»
1сегодня, 07:15
Серебряков об «Авангарде»: «Клуб проделал невероятную работу по усилению, сколько обменов было! Надо поскорее сплотить это все в один коллектив»
сегодня, 06:55
Грицюк о подготовке к отъезду в НХЛ: «Английский чуть-чуть учу, практикуюсь. В «Авангарде» выучил какие-то термины, с Хартли всегда общались на хоккейном сленге»
3сегодня, 06:45
Давыдов об иностранных тренерах: «Я не противник Хартли, Буше или Галлана. Но конкуренция должна быть равной. А пока канадцам разрешается все, тогда как наши – под постоянным током»
7сегодня, 04:40
Демидов – лучший проспект «Монреаля» по версии сайта НХЛ, австрийский защитник Райнбахер – 2-й
7сегодня, 03:55
СКА – Торесену в связи с завершением карьеры: «Спасибо, Викинг! Это было крутое время! Те голы в серии с ЦСКА в 2015 году подняли на ноги весь Петербург. Lykke til!»
4сегодня, 03:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Барыс» подписал контракт с канадским защитником Масси на год
311 минут назад
Гадовски возглавит сборную студенческой лиги США на Кубке Шпенглера. Он тренирует команду университета Пенсильвании, куда перешел фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна
сегодня, 06:30
Михнов о работе тренером в жлобинском «Металлурге»: «Вхожу в курс дела, все подсказывают, как молодому! Постараюсь приносить команде пользу. В голове много мыслей»
сегодня, 06:20
Джошуа о «Торонто» и медиа: «В прошлом сезоне «Ванкувер» постоянно был в центре внимания. Жизнь это никому не облегчало. Здесь похожая ситуация»
сегодня, 05:55
Фарм «Оттавы» в АХЛ продолжит выступать в Бельвиле до 2030 года. Клуб может продлить договор с городом еще на 5 лет
сегодня, 05:40
Бояркин об уровне чемпионата Казахстана: «После КХЛ скорости кажутся особенно низкими, класс игроков упал. В «Барыс» чаще берут из «Номада», в других клубах нет перспектив»
сегодня, 05:15
Генменеджер «Калгари» о Парехе: «Не хочу давить на Зэйна, но у него будет прекрасный шанс попасть в основу. В атаке он может все, вопрос в игре без шайбы»
1сегодня, 04:55
Денуайе выбыл на 12 недель после операции на запястье. «Юта» выбрала форварда под 4-м номером на драфте НХЛ-2025
сегодня, 03:40
42-летний Михнов завершил карьеру с титулом в 3-м дивизионе Италии и вошел в тренерский штаб жлобинского «Металлурга». Форвард провел 18 сезонов в суперлиге и КХЛ
2сегодня, 03:10
Дергачев об изменениях в штабе «Нефтехимика»: «Кардинальная смена игры происходит. Будем больше играть в атакующий хоккей. Все хотят попасть в плей-офф, впереди тяжелая работа»
1вчера, 21:41