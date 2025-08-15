  • Спортс
Генменеджер «Шанхая»: «Галлан доволен подбором хоккеистов, они подходят под его игровую модель. Считаю, нам удалось собрать боеспособный коллектив»

Игорь Варицкий высказался о новичках «Шанхая».

Сегодня клуб объявил о подписании контрактов с Патриком Рыбаром, Джейком Бишоффом, Александром Брынцевым, Гэйджем Квинни и Павлом Акользиным.

«Рады представить болельщикам первых игроков нашей команды в новом сезоне. Всем понятны те временные сложности, с которыми мы столкнулись при комплектовании, но считаю, нам удалось собрать боеспособный коллектив, из которого тренерскому штабу предстоит сделать достойную команду.

При формировании состава мы старались делать ставку на опытных и мастеровитых хоккеистов, поскольку времени для раскачки у нас нет, – предсезонная подготовка будет короткой, и тренерскому штабу Жерара Галлана нужно будет поставить игру в кратчайшие сроки. В целом по всему составу могу сказать, что главный тренер доволен нашим подбором игроков, они подходят под его игровую модель.

Патрик Рыбар – голкипер национальной сборной Словакии, в прошедшем чемпионате играл за «Спартак» и «Куньлунь». Надежный и опытный вратарь, с хорошими габаритами, что немаловажно в современном хоккее. Грамотно читает игру, подвижный, пластичный.

В защитной линии контракты подписаны с Александром Брынцевым, а также с Джейком Бишоффом. Брынцев – игрок с хорошим катанием, умело работает клюшкой, всегда стабилен. Бишофф провел почти 400 матчей в АХЛ и привлекался в основу «Вегаса» в НХЛ. Это крепкий двусторонний защитник, способный играть по 20-22 минуты за матч, здорово действует в большинстве и меньшинстве, блокирует много бросков.

Нападающий Павел Акользин выигрывал Кубок Гагарина, при своих габаритах это достаточно техничный форвард, способный отработать как у своих, так и у чужих ворот.

Наконец, еще один игрок из АХЛ, нападающий Гэйдж Квинни. Техничный центр с высоким хоккейным IQ, уверенно играющий на точке. Настоящий бомбардир: более 400 матчей и почти 300 очков, из которых 36 – в прошлом сезоне. Как и Бишофф, поднимался в НХЛ в «Вегас». Способен создать момент для партнеров или завершить его самостоятельно, с отличными диспетчерскими качествами и голевым чутьем», – сказал генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
