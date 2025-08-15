Михнов о работе тренером в жлобинском «Металлурге»: «Вхожу в курс дела, все подсказывают, как молодому! Постараюсь приносить команде пользу. В голове много мыслей»

Алексей Михнов высказался о том, что стал тренером в жлобинском «Металлурге».

42-летний игрок завершил карьеру хоккеиста. В прошлом сезоне он выиграл чемпионат Италии в 3-м дивизионе в составе «Кьявенны».

«В Жлобине в межсезонье поменялся тренерский штаб, появилась вакансия тренера нападающих. Сомнений у меня не возникало, практически сразу ответил согласием.

Но, к сожалению, по личным причинам не смог приступить к работе с начала предсезонки.

Хочу сказать большое спасибо руководству клуба и всему тренерскому корпусу «Металлурга » за оказанное доверие. Вхожу в курс дела, все помогают со всех сторон, подсказывают, как молодому!

Со временем втянусь и постараюсь приносить команде пользу. В голове много мыслей, будем работать», – сообщил бывший форвард клубов КХЛ .