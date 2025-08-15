Джошуа о «Торонто» и медиа: «В прошлом сезоне «Ванкувер» постоянно был в центре внимания. Жизнь это никому не облегчало. Здесь похожая ситуация»
Дакота Джошуа высказался о повышенном внимании к «Торонто» со стороны медиа.
29-летний форвард был обменян в «Лифс» из «Ванкувера» в июле.
«Кэнакс» в прошлом сезоне привлекали к себе внимание в связи с многочисленными слухами о конфликте между форвардами Джей Ти Миллером и Элиасом Петтерссоном.
«Я понимаю то, как здесь все устроено. В прошлом году мы постоянно, почти каждую неделю, оказывались в центре внимания.
Для меня это было чем-то новым. Жизнь это точно никому не облегчало. В Торонто, я думаю, похожая ситуация», – сказал Джошуа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
