Джошуа о «Торонто» и медиа: «В прошлом сезоне «Ванкувер» постоянно был в центре внимания. Жизнь это никому не облегчало. Здесь похожая ситуация»

Дакота Джошуа высказался о повышенном внимании к «Торонто» со стороны медиа.

29-летний форвард был обменян в «Лифс» из «Ванкувера» в июле.

«Кэнакс» в прошлом сезоне привлекали к себе внимание в связи с многочисленными слухами о конфликте между форвардами Джей Ти Миллером и Элиасом Петтерссоном.

«Я понимаю то, как здесь все устроено. В прошлом году мы постоянно, почти каждую неделю, оказывались в центре внимания.

Для меня это было чем-то новым. Жизнь это точно никому не облегчало. В Торонто, я думаю, похожая ситуация», – сказал Джошуа.