Агент Ливо подтвердил переход в «Трактор»: «Был выбор из двух предложений – Челябинска и «Ак Барса». Джошу понравился разговор с Гру, думаю»

Агент Джоша Ливо подтвердил переход игрока в «Трактор».

Ранее лучший бомбардир сезона-2024/25 покинул «Салават Юлаев».

– Все прошло легко, без проблем. Генменеджер «Трактора» Алексей Волков уже давно хотел видеть его в команде. Так что когда была возможность, они сразу связались и обсудили все детали контракта и спокойно его подписали.

Был выбор из двух предложений, которые были у нас на руках, – «Трактора» и «Ак Барса». В пользу окончательного решения сказалось то, что Волков уже давно хотел его подписать, плюс был разговор с главным тренером «Трактора» [Бенуа Гру].

– Важно было, что у «Трактора» канадский тренер?

– Думаю, нет. В Уфе он два года работал с российским тренером Виктором Козловым. Думаю, Джошу понравился разговор с тренером и то, какие требования будут к нему в команде. Плюс мы хотели не затягивать переговоры и поскорее решить все вопросы – виза и перелеты, чтобы он быстрее присоединился к команде.

– Ливо придется менять визу, потому что он сменил клуб?

– Да, к сожалению. В «Тракторе» нам сказали, что придется менять визу.

– Когда можно ждать его в Челябинске?

– Надеюсь, очень скоро, – сказал агент Иван Ботев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
