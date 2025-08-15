  • Спортс
Фарм «Оттавы» в АХЛ продолжит выступать в Бельвиле до 2030 года. Клуб может продлить договор с городом еще на 5 лет

Фарм «Оттавы» в АХЛ продолжит выступать в Бельвиле как минимум до 2030 года.

Владелец клуба НХЛ Майкл Андлауэр достиг договоренности с властями города об аренде арены Quinte Sports & Wellness Centre. 

В соглашении предусмотрена опция продления еще на 5 лет – до 2035 года. 

Младшие «Сенаторс» переехали в Бельвиль (Онтарио) из Бинхэмтона (штат Нью-Йорк, США) в 2017 году. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
