Генменеджер «Калгари» о Парехе: «Не хочу давить на Зэйна, но у него будет прекрасный шанс попасть в основу. В атаке он может все, вопрос в игре без шайбы»

Генменеджер «Калгари» высказался о 19-летнем защитнике Зэйне Парехе.

В прошлом сезоне канадец выступал в OHL за «Сагино» и набрал 107 (33+74) очков в 61 игре регулярного чемпионата при полезности «+42». Он стал 10-м защитником в истории лиги, набравшим 100+ очков за сезон.

В плей-офф Парех добавил 9 (2+7) очков в 5 играх при полезности «минус 5». Затем он присоединился к «Флэймс» и дебютировал в НХЛ в заключительном матче регулярки, забив гол.

«Я наблюдал за Зэйном весь год. Он делает все иначе в сравнении с большинством других парне. Я не хочу давить на него, но у него будет прекрасный шанс попасть в основу в следующем сезоне.

В атаке он может все. Вопрос в игре без шайбы и в том, как он покажет себя при игре в защите. Я просто жду, что он будет играть в свой хоккей и начнет чувствовать себя увереннее. В прошлом году в тренировочном лагере все прошло не так гладко. Было не так просто, как он думал», – сказал Крэйг Конрой.