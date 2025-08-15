Денуайе выбыл на 12 недель после операции на запястье. «Юта» выбрала форварда под 4-м номером на драфте НХЛ-2025
Калеб Денуайе выбыл на 12 недель после операции на запястье.
18-летний форвард был выбран «Ютой» под общим 4-м номером на драфте НХЛ-2025.
Таким образом, канадский нападающий пропустит старт сезона. Ожидается, что он вернется в строй в ноябре.
В прошлом сезоне Денуайе стал чемпионом и самым ценным игроком плей-офф юниорской лиги Квебека в составе «Монктона».
На счету центрального нападающего 30 (9+21) очков в 19 играх розыгрыша. В регулярке Денуайе набрал 84 (35+49) очка в 56 играх при полезности «+51».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
