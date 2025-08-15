«Барыс» подписал контракт с канадским защитником Масси на год
«Барыс» подписал контракт с Джейком Масси.
Срок соглашения рассчитан на один сезон – до 31 мая 2026 года.
В минувшем сезоне канадский защитник провел 23 матча в регулярке АХЛ за «Херши» и отметился 4 (2+2) очками при полезности «-6». В его активе также 4 передачи в 8 играх плей-офф.
Всего в регулярках АХЛ Джейк Масси провел 152 матча, записав на свой счет 31 (10+21) балл.
Источник: официальный сайт «Барыса»
