Пашков о Гелашвили в «Тракторе»: «Чтобы стать настоящим тренером вратарей, нужно получить фундаментальное образование, постепенно нарабатывать опыт»

высказался о переходе экс-вратаря в .

– Посмотрите, вчера «Трактор» обыграл его бывший голкипер Гарипов. В Челябинске он шанса толком и не получил, а пришел в «Нефтехимик» – и у Нижнекамска есть первые три победы в сезоне.

– Удивлены такому подъему Гарипова?

– Пока в «Нефтехимике» в его исполнении мы видим только вспышку, хотя и яркую. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, но Нижнекамск с приходом Гарипова выбрался из тяжелой серии поражений. И это при том, что оборона «Нефтехимика» слабее, чем у «Трактора».

– Как объяснить такие парадоксы?

– Во вратарском деле психология – главный фактор. Есть доверие, есть атмосфера и внутренний комфорт – будет результат. И наоборот.

– Вопросы к главному тренеру Гатиятулину?

– История Гарипова показывает, что у «Трактора» есть тренерские проблемы. И вопросы прежде всего к тренеру голкиперов Гелашвили.

Знаете, в последнее время мы видим крайне сомнительную тенденцию, когда голкиперы, едва завершив карьеру, сразу становятся тренерами вратарей. И начинают показывать, как они в свое время отбивали, чем достигали результата и прочее.

Здесь вижу большую ошибку. Чтобы стать настоящим тренером вратарей, нужно получить фундаментальное образование, начать с определенного уровня и постепенно подниматься, нарабатывать опыт. По планированию, нагрузкам, психологии тренер вратарей – это совершенно особенная профессия! С кондачка ей не овладеть.

– В Челябинске этого могли не учесть?

– Мы видим, что клуб отказывается от Гарипова и подписывает пока совсем непонятного канадца [Хэммонда]. Легионер сразу должен давать результат, а этого не происходит. Уже непорядок!

Да, сегодня в у многих проблемы с голкиперами, но у «Трактора», кажется, они только усугубляются, – сказал олимпийский чемпион.