Пашков о Гелашвили в «Тракторе»: «Чтобы стать настоящим тренером вратарей, нужно получить фундаментальное образование, постепенно нарабатывать опыт»

Александр Пашков высказался о переходе экс-вратаря «Трактора» Эмиля Гарипова в «Нефтехимик».
– Посмотрите, вчера «Трактор» обыграл его бывший голкипер Гарипов. В Челябинске он шанса толком и не получил, а пришел в «Нефтехимик» – и у Нижнекамска есть первые три победы в сезоне.
– Удивлены такому подъему Гарипова?
– Пока в «Нефтехимике» в его исполнении мы видим только вспышку, хотя и яркую. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, но Нижнекамск с приходом Гарипова выбрался из тяжелой серии поражений. И это при том, что оборона «Нефтехимика» слабее, чем у «Трактора».
– Как объяснить такие парадоксы?
– Во вратарском деле психология – главный фактор. Есть доверие, есть атмосфера и внутренний комфорт – будет результат. И наоборот.
– Вопросы к главному тренеру Гатиятулину?
– История Гарипова показывает, что у «Трактора» есть тренерские проблемы. И вопросы прежде всего к тренеру голкиперов Гелашвили.
Знаете, в последнее время мы видим крайне сомнительную тенденцию, когда голкиперы, едва завершив карьеру, сразу становятся тренерами вратарей. И начинают показывать, как они в свое время отбивали, чем достигали результата и прочее.
Здесь вижу большую ошибку. Чтобы стать настоящим тренером вратарей, нужно получить фундаментальное образование, начать с определенного уровня и постепенно подниматься, нарабатывать опыт. По планированию, нагрузкам, психологии тренер вратарей – это совершенно особенная профессия! С кондачка ей не овладеть.
– В Челябинске этого могли не учесть?
– Мы видим, что клуб отказывается от Гарипова и подписывает пока совсем непонятного канадца [Хэммонда]. Легионер сразу должен давать результат, а этого не происходит. Уже непорядок!
Да, сегодня в КХЛ у многих проблемы с голкиперами, но у «Трактора», кажется, они только усугубляются, – сказал олимпийский чемпион.