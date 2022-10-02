Леонтьев о «Нефтехимике»: «Все прекрасно понимают, что нам нужно подниматься вверх. Верил, что Гарипов покажет отличный матч с «Трактором»

Олег Леонтьев прокомментировал победу над со счетом 2:1.

– Парней – с победой. Напряженный матч. Здесь всегда тяжело играть, болельщики поддерживают здорово.

От этого ценнее эта победа, плюс – мы давно здесь не выигрывали. Все прекрасно понимают, что нам нужно подниматься вверх, поэтому каждый матч для нас очень важен.

Этот матч не исключение. Помогали вратарю, Эмиль (Гарипов) в очередной раз сыграл здорово. Всех, кто нас поддерживает, с победой.

– Ваша команда побеждает уже третий матч подряд. Можно ли сказать, что игроки завелись?

– Игра идет постоянно нацеленная и агрессивная. Сейчас началась победная серия.

– Почему решили выбрать стартовым голкипером ?

– Я верил в него, верил, что он отличный вратарь. Верил, что в Челябинске он покажет отличный матч, – сказал главный тренер .