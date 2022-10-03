Пашков о Гатиятулине: «Должен уйти от своего меланхоличного стиля, зажечься. «Трактору» нужна энергия, без нее команда не заведется»

высказался о результатах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– На Востоке в сентябре много говорилось о проблемах «Авангарда», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», но, похоже, что в самой сложной ситуации оказался другой большой клуб – «Трактор».

Челябинск уже вне зоны плей-офф, а очередное домашнее поражение, на сей раз от аутсайдера конференции «Нефтехимика», стало показательным. Да, сезон «Трактора» пока не завален, но тревожные сигналы звучат один за другим.

Как и «Салават», «Трактор» потерял группу ведущих легионеров. Но если Уфа постепенно оправляется от этого удара, видны новые люди и идеи, то в «Тракторе» ситуация застыла на месте.

Честно говоря, для меня это сюрприз. Даже без чехов состав у «Трактора» по нынешним временам очень качественный, есть хорошая школа, среднее звено. Да и результаты последних двух сезонов позволяли рассчитывать на прогресс. Но в реальности видим совсем другую картину.

– Вас не смущает то, как главный тренер «Трактора» ведет игру команды? Иногда кажется, что скамейка у Челябинска – самая депрессивная точка региона...

– Как-то у легендарного Анатолия Тарасова спросили, что он думает о тренере одной из команд, который на лавочке все время отмалчивается. Тарасов ответил: мол, молчит он из-за того, что ему нечего сказать команде, а значит, это не тренер.

Вряд ли эта фраза относится к Гатиятулину, у него в нашем хоккее есть имя. Но в нынешней кризисной ситуации он, на мой взгляд, должен уйти от своего меланхоличного стиля, зажечься. «Трактору» нужна энергия, без нее команда не заведется, – сказал олимпийский чемпион.