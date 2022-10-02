Гатиятулин о свисте болельщиков «Трактора»: «От нас ждут большего. В команде нет равнодушных и сытых, ребята стараются»

прокомментировал поражение от со счетом 1:2.

– Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Она сейчас нам очень нужна и важна.

По игре – неплохо провели первый период, второй сыграли не так, как хотелось бы. Были возможности в большинстве.

В связи с таким графиком нагрузка ложится на одних и тех же. Не хватает свежести, отсюда принимаем неверные решения, пытаемся найти ненужные передачи вместо угрозы воротам.

В третьем периоде указали ребятам, на что стоит обратить внимание. Попросили упростить игру, больше бросать, идти на ворота. Чуть-чуть добавили, но в завершении не хватило концентрации.

– Будут какие-то коррективы в спецбригадах большинства?

– Будем думать. Ждем возвращения травмированных игроков. Нагрузка ложится на одних и тех же. С таким календарем важно восстановление.

Есть один день на восстановление. Все силы на это бросаем. Свежесть играет одну из ключевых ролей.

Нужно не переигрывать момент, не искать ненужные передачи, а концентрироваться на игре и больше угрожать воротам соперника.

– Сегодня в большинстве команду освистывали болельщики. Как к этому отнеслись игроки?

– Конечно, от нас ждут большего. Мы все это понимаем. В команде нет равнодушных и сытых. Все ребята стараются, будем переламывать через работу и самоотдачу, – сказал главный тренер .