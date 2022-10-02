Депутат Терюшков: «Заявление МИД Швеции – традиционная русофобская позиция. Россия – страна возможностей! Русский хоккей всегда был мировым лидером»

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на заявление МИД Швеции.

Министерство рекомендовало хоккеистам не ехать в Россию. При этом шведский МИД пока не призывал игроков покинуть страну.

«Заявление МИД Швеции – это традиционная системная русофобская позиция. Шведы и все западники стоят на этих ценностях. Пусть стоят и дальше.

Россия – страна возможностей! Здесь всегда тепло и горячо встречали иностранных спортсменов, которые радуют нашего болельщика и сами получают удовольствие от игры в России.

Русский хоккей всегда был мировым лидером. Поэтому те игроки, которые приезжают в , хотят прогрессировать в своей карьере», – заявил Терюшков.