Назаров о 9 голах в игре с «Барысом»: «Работаем для болельщиков. Если болельщикам интересно, значит, мы тоже делаем свою работу хорошо»

дал комментарий после поражения от (4:5 ОТ).

– Хотелось бы поблагодарить свою команду, на мой взгляд, сыграли сегодня очень хорошо, организованно.

Играли против сильного противника, «Барыс» хорошо действует дома – мы разбирали матч и почти не увидели ни одной слабой стороны.

Доволен, что забили четыре, пропустили четыре. Есть над чем работать. Готовимся к следующей игре.

– Можно ли сказать, что сегодня вы максимум выжали из команды? Причем, моментов особо не было, но мастерство игроков…

– Знаете, тяжело сказать, повезло – не повезло, это же хоккей. Бывают игры, когда ты бросаешь 16 раз и не забиваешь, бывает, две забросил.

Повторюсь: разбирали «Барыс», «Барыс» хорошо играет дома. Доволен своими ребятами, забили четыре, а в овертайме немножко не повезло – сделали одну ошибку, и противник воспользовался ею в итоге.

– Для болельщиков интересный матч – девять голов. А как за такой игрой с тренерского мостика наблюдать?

– Знаете, мы работаем для болельщиков. Если болельщикам интересно, значит, мы тоже делаем свою работу хорошо, – сказал главный тренер «Сочи».

«Сочи» проиграл 10 из 12 матчей на старте сезона и идет последним на Западе