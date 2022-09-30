Алексей Дементьев: «Владельцам и руководителям катков в Европе очень сложно оплачивать счета за электричество. Если кризис продлится, кто будет играть в хоккей?»

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Агент Алексей Дементьев рассказал, как энергетический кризис сказывается на европейском хоккее.

30 сентября конгресс Международной федерации хоккея принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

«Я приветствую такое решение конгресса ИИХФ, только возникает вопрос, после снятия каких санкций сборная России сможет продолжить играть в высшем дивизионе – международных или исключительно хоккейных. А так все по делу. Мы уже говорили ранее, что Россия и Беларусь должны играть только в высших дивизионах.

Мировая ситуация с энергоресурсами порождает серьезную проблему в хоккее. Я разговариваю со своими знакомыми и друзьями из европейских стран, и уже появляется информация, что владельцам и руководителям катков очень сложно оплачивать счета за электричество и содержание объектов.

Уже говорилось, что закрываются катки в прибалтийских странах, в Италии и так далее. Если энергетический кризис в Европе продлится дольше, то кто будет играть в хоккей?

Нельзя снизить уровень соревнований, а в России, Канаде и США нет проблем с оплатой счетов за энергию. И потребность в соревнованиях мирового уровня во всех возрастных группах будет интересовать ИИХФ в первую очередь», – сказал Дементьев.

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